M. S. Severino, arriva il Festival “Settembre in Giallo” dedicato a Boris Vian

È dedicata a Boris Vian (noto anche con lo pseudonimo di Vernon Sullivan è stato scrittore, paroliere, drammaturgo, poeta, trombettista e traduttore francese) la prima edizione del Settembre in Giallo, il festival dei libri in programma dal 20 al 22 nel chiostro di Palazzo Vanvitelli con la direzione artistica di Antonio Corbisiero.

La rassegna letteraria settembrina è un coast to coast tra le pagine di alcuni dei più intensi noir d’autore illustrati da ospiti d’eccezione come Pina Masturzo, Stefano Pignataro, Alfonso Sarno, Viviana De Vita, Ida Paradiso e Paolo Romano.

In un momento storico in cui si legge sempre di meno, soprattutto fra i giovani, la tre-giorni fortemente voluta da Enza Cavaliere, vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Mercato S. Severino, rappresenta il tentativo di stimolare il territorio, promuovere la lettura attraverso un’iniziativa che valorizza l’eccellenza editoriale italiana e qualificare ulteriormente il programma degli eventi in città.

La guida della serata è affidata a Rossella Pisaturo, con gli intermezzi musicali a cura del pianista e compositore jazz Raf Ranieri.

Premio speciale della prima edizione del Festival a Claudio Ciccarone, del TG3 Campania, per la rubrica Il leggilibri.

IL PROGRAMMA

20 settembre

ore 19,30 – Presentazione del Festival Settembre in Giallo a cura di Antonio Corbisiero ed Enza Cavaliere (vicesindaco, Assessore alla Cultura di Mercato S.Severino)

Ricordo di Boris Vian di Antonio Corbisiero

Ore 20,00 – Presentazione del libro di Gaetanina Longobardi, Tuono, a cura Pina Masturzo

Esibizione del gruppo Jazz FAL Trio

21 settembre

ore 20,00 Presentazione del libro di Claudia Lanteri, L’isola e il tempo, a cura di Alfonso Sarno

22 settembre