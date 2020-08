Jose Maria Callejon ha disputato la sua ultima partita in Serie A con il Napoli: lo spagnolo potrebbe restare in Italia, il Benevento si fa avanti

La storia d’amore tra Callejon e il Napoli è quasi giunta al termine. Sette anni di sacrifici e voglia di sudare la maglia, senza mai tirarsi indietro. Un idolo della tifoseria, un ambiente che lo ha sempre accolto per bene. La storia dell’esterno spagnolo in Italia potrebbe continuare. Stando alle dichiarazioni de Il Mattino, il Benevento starebbe studiando il colpo per convincere l’ex Real Madrid.

Il ds Foggia è già al lavoro per costruire una squadra competitiva e fa leva sull’amore di Callejon per la Campania. In questo modo la famiglia del calciatore potrebbe continuare a vivere vicino Napoli, senza trasferirsi altrove. Christian Maggio potrebbe avere un ruolo importante per convincere il giocatore.

Le richieste economiche di Callejon non sono alte, il suo obiettivo è quello di concludere al meglio la carriera senza troppe problematiche. Sulle sue tracce si è mosso anche il Valencia, un ipotesi di mercato sicuramente più allettante. I sanniti però non si tirano indietro e dopo l’operazione Glik e il tentativo per Remy, vogliono regalare ulteriori rinforzi alla squadra e alla piazza.

