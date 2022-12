Benzema dice basta: addio ufficiale alla nazionale francese

L’asso del Real Madrid Karim Benzema, attuale Pallone d’Oro, dice addio alla nazionale francese. Il numero 9 più forte al mondo, attraverso i suoi canali social, ha lanciato un messaggio alla federazione in cui si dice orgoglioso per quanto fatto fin qui e per la personale storia che è stato in grado di scrivere. Non intende prendere parte alla future competizioni internazionali, dunque. Duro colpo per Deschamps e per la nazionale francese, che all’indomani dalla finale del Mondiale in Qatar contro l’Argentina di Messi, vede anche il centravanti più forte al mondo voltargli le spalle.

Il messaggio di Benzema

“J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve“

Traduzione

“Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso!

Ho scritto la mia storia e la nostra finisce. #Nueve“