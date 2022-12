Messi e il labiale a Maradona prima del rigore: “Daselo!”

Si sa, questo Mondiale è il Mondiale di Messi. Il numero 10 dell’Argentina ha trascinato i suoi alla vittoria finale a suon di prestazioni sontuose e di giocate d’altissima classe. Giunti alla lotteria dei rigori, però, anche il calciatore più forte al mondo ha dovuto riconoscere che la sua sfera di potere non poteva espandersi oltre, ricorrendo addirittura al Dio del calcio Maradona.

Le parole di Messi: “Vamos Diego, daselo!”

Prima dell’ultimo calcio di rigore battuto da Montiel, infatti, le telecamere hanno ripreso Leo Messi intento a lanciare un’invocazione proprio a Maradona, chiedendo un aiuto che va al di la del corpo materiale. Le parole del numero 10 vogliono dire “Andiamo Diego, daglielo”, facendo riferimento proprio al rigore che sta per essere battuto dal compagno di nazionale. È bello pensare come, magari, senza questa invocazione la palla non sarebbe entrata. Un po’ del merito di questa strepitosa impresa probabilmente va anche a Maradona.