Be Real: il nuovo social che ha conquistato la rete

Sembra ormai aver surclassato Instagram, e tutti lo adorano. Aveva già spopolato negli USA durante i mesi estivi, superando addirittura TikTok, con un record di 30 milioni di utenti. Be Real ha poi conquistato anche l’Europa, e l’Italia in particolare. Nasce nel 2020, e già il nome suggerisce l’obiettivo preposto, ovvero quello riportare un po’ di spontaneità anche in un mondo regnato da apparenza e finzione. Be real, disponibile sia per Android che per iOs, nel 2022 ha raggiunto la fama tra la GenZ catturando momenti di vita vera e quotidianità.

Be Real: come funziona?

Profilo, amici e interazione. Come ogni Social Network che si rispetti è questa la prassi iniziale per utilizzare Be Real. Poi si continua con i commenti, reazioni, e foto. Ma dove è la novità? All’app puoi accedere soltanto una volta al giorno, scattandoti e postando una foto rigorosamente senza filtri. Ed è l’App a decidere quando! Gli utenti, ogni giorno, ad un diverso orario, ricevono una notifica e da quel momento hanno due minuti di tempo per scattare una foto sia con la fotocamera interna che con quella esterna.

Le due immagini catturate in contemporanea ritraggono esattamente quello che stai facendo in quel momento e, una volta pubblicate, ti permetteranno di entrare a far parte della community. Tali limitazioni quindi danno libero sfogo alla spontaneità: nessun filtro, nessun doppio tentativo di prendere angolatura e luci migliori, vige la regola del “Buona la prima“. E forse, è è proprio ciò di cui tutti abbiamo un po’ bisogno.