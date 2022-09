Grande Fratello Vip, nasce i Gintonic. Di cosa si tratta?

Grande Fratello vip, nella serata di ieri nasce il tormentone dei Gintonic. Di cosa si tratta? Ebbene sembrerebbe che nella casa sia nata una particolare “simpatia” tra due concorrenti. Parliamo di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.

Nonostante le smentite di rito tra i due, i due nuovi gieffini sono stati assoluti protagonisti della puntata andata in onda ieri sera su Canale 5.

Antonino, sopratutto, in un paio di spezzoni di video che girano sui social si è lasciato andare in piccole effusioni nei confronti della sorella di Elettra Lamborghini. La coppia ha fatto già letteralmente impazzire il web che li ha rinominati con l’hastagh I gintonic.

Antonino Spinalbese, 27 anni, è un giovane imprenditore e hair stylist italiano originario di Torre del Greco. Dopo aver trascorso un’infanzia turbolenta a causa della separazione dei suoi genitori e a seguito della perdita del padre, si trasferisce a Milano e intraprende degli studi per diventare hair stylist che gli consentono di ottenere grandi soddisfazioni a livello lavorativo. Appassionato di fotografia, oggi Antonino è a capo di una società di moda e spettacolo ed è papà di Luna Marì, avuta dalla sua storia d’amore con Belèn Rodriguez. Attualmente è single: riuscirà ad innamorarsi nella Casa?

Creativa e determinata, Ginevra, figlia del noto imprenditore Tonino Lamborghini, si laurea in marketing di moda all’Università di Bologna e da lì comincia la propria carriera nell’azienda di famiglia, dove parte dal basso e fa tanta gavetta. Ama la musica ed il canto, tanto che nel 2020 pubblica il primo singolo Scorzese, a cui seguono Alibi e Amami davvero. Con la sorella ha un rapporto conflittuale: non si parlano e comunicano solo tramite social e giornali, al punto che Ginevra è assente al matrimonio di Elettra. La sua partecipazione a #GFVIP7 sarà un’occasione per farsi conoscere e per mostrarsi al pubblico nella sua autenticità.

Che tra i Gintonic possa nascere l’amore? Vedremo nelle prossime puntate.