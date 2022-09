Dazn in espansione: c’è l’acquisto di Eleven Group

Dazn ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione di Eleven Group, piattaforma di live streaming di eventi sportivi fondata nel 2015 dal presidente del Leeds United Andrea Radrizzani.

Eleven opera in diversi paesi del mondo ed in Italia consente la visione della Serie C e della pallacanestro fino al 2025. L’operazione conferma l’interesse di Dazn nel consolidarsi a livello globale e portare la propria piattaforma in più mercati.

Una volta completata l’acquisizione, la piattaforma diventerà il broadcaster delle principali leghe calcistiche in Portogallo e Belgio. Inoltre, Eleven integrerà le attività di Dazn in Italia, Giappone, Germania, Austria, Svizzera e Spagna, dove l’azienda si è già aggiudicata i diritti delle più importanti competizioni sportive nazionali. Peraltro grazie a questa mossa Dazn riuscirà anche ad entrare in Asia, nel cui mercato ancora non è riuscito ad imporsi. Infine, con la condivisione degli eventi sportivi offerti da Eleven Sports su Dazn verrà a crearsi il più grande portfolio di contenuti dedicati al calcio femminile.

“Questa acquisizione aumenta la scalabilità del nostro business. È un passo avanti importante per consolidare la nostra mission di diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo“, ha commentato l’ad di Dazn, Shay Segev. Poi ha proseguito: “Insieme formiamo il management team più forte e credibile del settore. Dazn ha investito nello sviluppo di una rivoluzionaria piattaforma sportiva digitale, dove i tifosi possono beneficiare dell’intera offerta di intrattenimento sportivo interattivo”.

Non è mancato il commento dell’ex patron Andrea Radrizzani, che entrerà a far parte del cda di Dazn come direttore esecutivo: “La fusione offrirà maggiori opportunità come gruppo che continua a lavorare per creare una destinazione globale per gli appassionati di sport, che è stata la nostra missione sin dal primo giorno”.