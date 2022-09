Un Posto al Sole, anticipazioni del 27 Settembre 2022

Si rinnova anche questa sera, alle 20.50 su Rai Tre, l’appuntamento quotidiano con “Un Posto al Sole”, la soap italiana, ambientata a Napoli, più longeva della tv di Stato. Di seguito tutte le anticipazioni.

Tra Niko e Micaela è guerra aperta

Eugenio (Paolo Romano) propone a Viola (Ilenia Lazzarin) di fare una vacanza insieme per provare a salvare il loro matrimonio, ma la giovane professoressa rifiuta mettendo il marito di fronte ad un bivio. Nel frattempo, gli inquirenti che indagano sull’avvelenamento di Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) spostano su Lara Martinelli (Chiara Conti) le loro indagini.

A Palazzo Palladini Niko (Luca Turco) e Micaela (Gina Amarante) continuano a scontrarsi circa la gestione di Jimmy (Gennaro De Simone) e tra i due si profila un’aspra battaglia legale che vedrà il giovane Poggi sostenuto da Alberto (Maurizio Aiello) mentre Micaela si è affidata ai consigli di una avvocatessa senza scrupoli che per i telespettatori di “Un Posto al Sole” non ha ancora un volto ma potrebbe presto accreditarsi come una new-entry della soap.

“Un Posto al Sole” e il recast del mistero

Mentre il pubblico attende di scoprire chi abbia voluto attentare alla vita di Marina e Roberto, sui social tiene banco un altro mistero, sempre più fitto: perchè Chiara Mastalli (new-entry nei panni di Lia) è stata sostituita dopo pochissime puntate da un’altra attrice?

In attesa di saperne di più, ricordiamo che l’appuntamento con “Un Posto al Sole” è per questa sera, martedì 27 Settembre 2022, alle 20.50 su Rai Tre.