Bill Gates: “L’IA potrebbe ridurre settimana lavorativa”

di Antonio Jr. Orrico

Un auspicio, ma anche il segnale in base al quale potrebbero cambiare le abitudini lavorative dell’uomo. Secondo Bill Gates, infatti, grazie all’intelligenza artificiale, la settimana lavorativa potrebbe essere ridotta a soli tre giorni. Il magnate di Microsoft è stato ospite al podcast “What Now?” di Trevor Noah. Qui ha risposto ad una domanda sui possibili rischi delle IA, che potrebbero portare l’uomo anche a non lavorare più di tre giorni a settimana.

“Se alla fine si crea una società in cui si deve lavorare solo tre giorni a settimana, probabilmente va bene. Le macchine producono il cibo e tutto il resto. Non credo che l’impatto dell’intelligenza artificiale sarà così drammatico come quello della rivoluzione industriale, ma sicuramente sarà grande quanto quello dell’introduzione del PC.” ha dichiarato lo stesso Bill Gates.

Il magnate di Microsoft era già intervenuto a Luglio sul tema, manifestando la possibilità di una riduzione drastica del lavoro umano, naturalmente tutto da riprogettare. Le macchine, dunque, potrebbero effettivamente sostituire l’uomo.

“Le applicazioni di elaborazione testi non hanno eliminato il lavoro d’ufficio, ma lo hanno cambiato per sempre. I datori di lavoro e i dipendenti hanno dovuto adattarsi e lo hanno fatto.” ha poi concluso lo stesso.

Anche Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, aveva affermato che la prossima generazione di lavoratori avrà una settimana lavorativa più breve grazie all’intelligenza artificiale: secondo la sua previsione, si lavorerà 3,5 giorni a settimana. Dunque, si prospetta un drastico cambiamento all’interno delle dinamiche del mondo del lavoro, con l’introduzione di nuovi ausili tecnologici.