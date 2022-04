Blanco: scaletta concerto “Blu Celeste Tour 2022”

Il 3 aprile 2022 è partito il “Blu Celeste Tour 2022” di Blanco che proseguirà in tutta Italia fino al mese di settembre: siete pronti a scoprire quali canzoni canterà?

“Ho aspettato perché volevo che, per il mio primo live, il pubblico potesse muoversi con maggiore libertà possibile (pur nel rispetto della situazione attuale). Sono mesi che penso a come portare il mio disco sul palco per offrire a tutte le persone che mi hanno sostenuto la mia performance migliore. Ci saranno diverse sorprese, sotto tanti punti di vista. Abbiamo lavorato duramente per realizzare uno spettacolo curato sotto ogni dettaglio (visual e lighting) e sono veramente entusiasta di poter cantare le mie canzoni con una super band live, tra cui naturalmente Michelangelo (il mio produttore) che c’è stato dal primo momento. Nel mio album, “Blu Celeste“, ho raccontato me stesso con la massima trasparenza e sono veramente felice che così tante persone siano riuscite a immedesimarsi nei miei racconti. Credo che sia la cosa più bella del mio lavoro e in generale della musica, poter rappresentare le storie di tante persone senza doversi snaturare“, ha dichiarato Blanco.

Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il “Blu Celeste Tour” ha già totalizzato oltre 300mila venduti, rendendo ormai il giovanissimo Blanco un fenomeno inarrestabile.

Scaletta Blanco tour 2022

INTRO – MEZZ’ORA DI SOLE

PARAOCCHI

FIGLI DI PUTTANA

SAI COSA C’È

FINCHÈ NON MI SEPPELLISCONO

PORNOGRAFIA

DAVID

LADRO DI FIORI

BELLADONNA (ADIEU)

NOTTI IN BIANCO-ACUSTICA

BLU CELESTE

LUCCIOLE

AMATORIALE

RUGGINE

FOLLIA

MI FAI IMPAZZIRE

AFRODITE + OUTRO

LA CANZONE NOSTRA

BRIVIDI

NOTTI IN BIANCO