Antonio Mezzancella papà per la terza volta: è nata Aurora

Antonio Mezzancella è diventato padre per la terza volta: l’annuncio è arrivato a Oggi è un altro giorno, su Rai Uno. In apertura della puntata, la conduttrice Serena Bortone ha annunciato la nascita della piccola Aurora e per l’occasione è stato appeso un fiocco rosa in studio.

È stato poi proprio Antonio Mezzancella a raccontare i dettagli della nascita di Aurora. “Un parto molto lungo, dalle 6 del pomeriggio di sabato alla fine la bimba è nata alle 4.25 di domenica mattina”, ha raccontato l’imitatore. Anche la neo mamma Georgia Manci si è poi collegata con Serena Bortone con un videomessaggio per il compagno: “Stiamo bene. Vi mandiamo un abbraccio grande e ci vediamo prestissimo”.

“Ho visto cose che voi umani… chiaramente il corpo umano è capace di cose incredibili, e in particolare modo il corpo femminile è capace di cose incredibile” , ha detto l’imitatore. Antonio è già padre di Laura e Chiara, avute dalla precedente relazione e in trasmissione ha dichiarato che le due bambine sono entusiaste per la nascita della sorella.

Antonio Mezzancella ha partecipato e vinto Tale e Quale Show nel 2018 e ha conosciuto Georgia proprio dietro le quinte della trasmissione, dove lei ha lavorato come ballerina.