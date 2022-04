Telegatti, dopo 14 anni tornano per i 70 anni di Sorrisi

L’ultima edizione risale al 2008 e ora, i Telegatti stanno per tornare con i nuova veste; precisamente ideati da Cracking Art, il movimento artistico noto per le sue installazioni urbane in tutto il mondo. Ogni opera è realizzata con materiali riciclati e plastica rigenerata, attraverso un procedimento unico nel mondo dell’arte.

“Care lettrici e cari lettori, è con grande orgoglio che abbiamo il piacere di presentarvi la nuova versione del premio più amato dalle star. Una rivoluzione “epocale” che fa parte delle celebrazioni per i 70 anni di Sorrisi. La nostra famosa statuetta si è rifatta il look per essere al passo coi tempi ed essere degna della sua storia, sempre all’insegna della contemporaneità“, si legge nel comunicato di Tv, Sorrisi e Canzoni.

E, il primo a ricevere la nuova statuetta, Vasco Rossi, come annunciato dallo stesso settimanale sui suoi canali social. Dalla prima edizione del 1984, i premi sono stati divisi in categorie ma ora, ‘il mondo è cambiato‘, si legge su Tv, Sorrisi e Canzoni e per questo il nuovo Telegatto verrà consegnato in diversi momenti nel corso dell’anno a personaggi della musica, del cinema, della tv e dello sport. Ci sarà anche un riconoscimento alle personalità più rappresentative dell’intrattenimento contemporaneo.