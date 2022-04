Tendenze del design del logo 2022

Il logo è una sorta di marchio che personifica pienamente il brand. Deve evocare associazioni, deve far capire di quale prodotto si stia parlando.

Nell’attuale generazione, le tendenze cambiano alla velocità della luce. Ciò che è rilevante oggi potrebbe già andare fuori moda domani. E devi seguire queste tendenze e avere il tempo per conformarti. In particolare, se hai un’impresa grande e piccola.

Perché hai bisogno di un logo e che cos’è?

Il logo è una sorta di marchio che personifica pienamente il marchio. Il logo deve evocare associazioni, la persona deve capire di quale prodotto si sta parlando. Deve essere capiente e allo stesso tempo conciso e comprensibile. I loghi sono dei seguenti tipi;

1.Disegno grafico individuale (segno);

2. Ortografia dei caratteri del marchio;

3. Combinazione di disegno e iscrizione.

Spesso ogni piccola, grande attività da casa deve avere un marchio, puoi dire che il logo è il volto della tua attività, non puoi farne a meno.

Dopotutto, il logo verrà utilizzato in molti dei tuoi documenti, su merci, documenti, moduli, imballaggi, contratti, biglietti da visita e così via.

Quali tendenze ci aspettano nel 2022 per un logo?

Devi ricordare e capire che tutto il nuovo porta in sé, un pezzo di vecchio e di nuovo. E se ti sembra che il tuo logo sia obsoleto, non devi cambiarlo completamente, segui le tendenze. Basta modificarlo, completalo, segui tutte le innovazioni e il gioco è fatto.

Ad esempio, le immagini luminose al neon e i caratteri in bianco e nero stanno tornando di moda ora, animazioni e disegni 3D, e così impareremo le novità del 2022.

Combinazione di animazione 2D e 3D

Logo by Saiful I Logo Designer

Ora i loghi animati sono di tendenza, hanno diversi oggetti in movimento, questo attira molta attenzione, generando così l’interesse tra i potenziali clienti.

Non aver paura di concentrarti su alcuni dettagli, questo non rovinerà in alcun modo il tuo logo, ma al contrario attirerà più attenzione. Grazie a questo metodo puoi svelare e raccontare la storia della tua attività. Puoi usare tutta la tua immaginazione e realizzare ciò che hai sempre sognato.Dato che questa tendenza rimarrà con noi per un paio d’anni, questo è certo.

Gradienti

Logo by Khabib

Questa è un’animazione 3D che ti permette di creare un bel logo da un mazzo di fiori.Molti designer amano questa particolare tendenza. Poiché nell’animazione 3D ci sono molte sfumature di colori. Questo è solo un campo per la creatività. Se sei un designer principiante, dovresti studiare a fondo il processo di creazione di loghi 3D. Dopotutto, questa è la base delle basi e questo la tendenza non passerà mai di moda. Tali loghi sono più densi quando vengono stampati. È anche popolare creare diverse gradazioni all’interno di un colore.

Minimalismo

Logo by Gedas Meskunas

La semplificazione è la tendenza più popolare del 2022. Come si suol dire, la chiave del successo è la semplicità. Molti ora usano questo stile. Su uno sfondo bianco, puoi semplicemente scrivere una sorta di iscrizione, con un bel carattere. Molte persone adorano questo stile minimalista: sembra esteticamente gradevole, bello e semplice.

Naturalmente, uno stile del genere per gli acquirenti può essere troppo semplice e invisibile, per questo motivo il designer deve essere in grado di evidenziare tutti i punti importanti del logo.

È anche una delle opzioni in cui il designer offre l’opportunità di rilassare gli occhi dei clienti. Perché ora ci sono molti loghi super luminosi, con un sacco di informazioni non necessarie, con dettagli non necessari. E questo stile aiuterà a bilanciarlo.

Uno degli esempi è il marchio ZARA. Molte persone non hanno apprezzato il nuovo design. Poiché le lettere si sovrappongono un po’. Ne parleremo più avanti.

Logo in lettere

Logo by Michelle Merlin

Quando le lettere si sovrappongono, in alcuni punti scompaiono leggermente, questo suscita interesse e smarrimento allo stesso tempo, ma non esagerare, perché il cliente deve capire di chi è il marchio, non lasciare enigmi e domande ai clienti. il nome del tuo marchio. Il restante 60% è costituito da grafica, animazione e testo.

Tale emblema viene creato su richiesta e preferenza dei proprietari del marchio.

Emblema

Logo by Erfan

Nella tendenza attuale, una nota di minimalismo scivola attraverso. Ora molti proprietari preferiscono non emblemi luminosi e accattivanti. Ma più concisi e sobri, con un tocco di minimalismo. Solo in questo caso, il più delle volte si concentrano sull’evidenziazione dei dettagli.

L’emblema è in grado di trasmettere ai clienti di cosa si tratta. Ad esempio, quando vedi un emblema con una ragazza e l’accento e i dettagli mettono in risalto i suoi capelli, evoca immediatamente per te un’associazione con un parrucchiere: questo è il compito principale dell’emblema.

La differenza tra un logo e un emblema è che nel primo caso non ha alcuna profondità e significato.Lo scopo del logo è rendere il marchio riconoscibile e memorabile. Nel momento in cui l’emblema porta il significato, la comprensione, il messaggio che il designer e il proprietario del marchio ci hanno messo.

Al giorno d’oggi ci sono molti dettagli e sfumature nella creazione di loghi, ma in ogni caso non puoi seguirli. E crea il design che ti piace.