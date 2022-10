I Blink-182 tornano sul palco in giro per il mondo

La famosa band californiana Blink-182, dopo quasi un decennio, annuncia il suo ritorno. Il 2023 li vedrà protagonisti di un palcoscenico mondiale su un pubblico che non ha mai smesso di ammirarli. Per la gioia dei fan italiani, faranno anche una tappa Italiana a Bologna.

Pochi giorni fa Mark Hoppus (fondatore, cantante e bassista dei Blink-182) ha annunciato il ritorno sul palco della band storica attraverso un video pubblicato su Instagram. Una video intervista che mette in evidenza la reazione di persone comuni dopo la grande novità, e sul finale un breve spezzone della nuova canzone uscita “The edging” che sarà solo il primo passo verso il nuovo album. Una notizia inaspettata per i fan, che non hanno mai voluto rinunciare al desiderio di rivederli di nuovo uniti.

Il tour avrà inizio a Marzo 2023, e per ben un anno i Blink-182 gireranno il mondo per poter varcare quei palchi dove hanno fatto la storia ed aprire lo scenario a nuovi posti, è un ritorno al passato ma con un forte tono di futuro che darà vita a qualcosa di innovativo. Lo stesso Mark Hoppus afferma: “Volevamo essere una band che non si muove solo all’interno di uno schema. Chi se ne frega dei generi, non interessano più a nessuno. Ci sembrava stupido restare chiusi nella nostra scatola, in un momento in cui ci sono così tante cose diverse in giro, così tanti suoni, stili, possibilità, idee. E abbiamo pensato che saremmo stati molto più felici se non avessimo fatto una sola cosa”

La nuova canzone conferma questa ventata di novità, che entrerà attraverso le finestre delle case di persone di ogni parte del mondo. Oltre ad essere la rappresentazione, sotto chiave melodica, del loro forte entusiasmo di ricominciare a “fare musica”, è anche un emblema del ritorno del cantante e chitarrista Tom DeLonge, che nel 2015 lasciò la band e tutti con il cuore spezzato, ma ora ha una gran voglia di ricucire quei cuori come solo la musica è in grado di fare. I Blink-182, quindi, ritorneranno alla loro formazione originale: Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker.

La storica canzone “I miss you” smetterà di avere un retrogusto malinconico in ricordo dei vecchi tempi. la canzone dice “Possiamo vivere come Jack e Sally se lo vogliamo”, con queste parole i Blink-182 volevano parlare del potere che le persone hanno di vivere come più desiderano, se lo vogliono fortemente. Proprio come hanno fatto loro ritornando in scena, dopo momenti bui, quasi di black-out, che ognuno di loro ha vissuto. Ma non è mai troppo tardi per accendere la luce dei riflettori, e sono tutti curiosi di poter essere accecati da quella luce e poter vivere di nuovo il brivido del concerto.