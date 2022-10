Esordio da Campioni, Curry e i Warriors star dell’Opening Night NBA

Nella notte di celebrazione per il titolo dell’anno scorso, con la consegna dei famosi anelli, i Golden State Warriors si confermano la squadra da battere per tutti con la vittoria 123-109 ai danni dei Los Angeles Lakers nell’Opening Night della NBA.

Trascinatore della serata, inutile dirlo, Steph Curry autore di 33 punti nonostante una serata non esaltante dalla lunga distanza. Bene anche i soliti Thompson e Wiggins mentre tra i Lakers l’unico a salvarsi è il solito Lebron James, vicino alla tripla doppia.

Nella seconda sfida di giornata i Boston Celtics vincono contro i Philadelphia 76ers 126-117. Basta un quarto al loro livello alla franchigia del Massachussets per affermare la supremazia contro i grandi rivali. MVP tra le file di Boston è Jayson Tatum, chiamato all’ennesima stagione della consacrazione. Per lui 35 punti e 12 rimbalzi. Torna a splendere anche la luce di James Harden. Il “Barba” chiude con 35 punti e mette in mostra una condizione fisica ottimale e questo è un ottimo segnale per la squadra della Pennsylvania.

Nella notte grande attesa per gli altri esordi importanti della prima giornata di Stagione Regolare NBA. In particolare fari puntati su Ja Morant e i suoi Grizzlies o per l’esordio dell’italiano Banchero, impegnato a Detroit con i suoi Magic.