Nainggolan e quella voglia di Roma: l’indizio social

Nonostante i problemi con l’attuale club, Radja Nainggolan non si lascia turbare e ricorda con piacere i dolci momenti trascorsi con la maglia della Roma. Il centrocampista ha trascorso in giallorosso le stagioni dal 2014 al 2018 mettendo a segno 28 reti in 155 presenze ufficiali.

Sul suo profilo Instagram il forte calciatore belga ha condiviso una storia che ritrae il pareggio della Roma in Champions League contro il Chelsea di 5 anni fa. In quella gara i giallorossi pareggiarono a londra guadagnando un punto fondamentale per il passaggio del girone e per il successivo cammino della Roma in Champions League terminato in semifinale contro il Liverpool.