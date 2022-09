Inter, possibile nuovo compratore: dall’Nba al calcio

Sono giorni un po’ turbolenti in casa Inter. I risultati negative dell’ultima settimana, più la situazione finanziaria molto sottotono stanno buttando ombre nel mondo nerazzurro. L’avvertenza di qualcosa che non girasse più come ai fasti dell’ultimo scudetto la si è avuta con la cessione nel 2021 di Lukaku e Hakimi. Le due cessioni sono state necessarie per far fare a Marotta cassa, poiché dalla Cina ormai i fondi per il calcio sembrano essere esauriti. La famiglia Zhang ormai non può più impegnare il suo patrimonio per allestire squadri di primissimo livello dopo la crisi causata dal Covid, e il popolo cinese ha di fatto chiuso agli investimenti esteri.

Per questo motivo è tornata a ribalzare la notizia che l’Inter possa essere nuovamente in vendita. La famiglia Zhang ha sempre negato la voce, specificando che il club nerazzurro al momento sta cercando solo soci di minoranza che investissero nel progetto. Ma negli ultimi giorni lo stesso presidente Steven Zhang e l’ad Alessandro Antonello pare abbiano incontrato a Milano alcuni manager di Goldman Sachs, dando mandato alla banca di fare da tramite con alcuni possibili acquirenti. La cifra richiesta da Suning per la cessione del club pare si aggiri intorno ai 1,2 miliardi di euro.

L’America vuole investire su Milano

Proprio tramite Goldman Sachs, pare sia comparso effettivamente subito un acquirente interessato al glorioso club italiano. Si tratta di Vivek Ranadivé, presidente dei Sacramento Kings, franchigia dell’Nba. Ranadivé è un ingegnere 64enne che nella sua vita ha avuto successo fondando tantissime aziende nel settore dell’informatica, e grazie alle quali è riuscito a farsi strada. Oltre ai Sacramento, è stato anche vice-presidente dei Golden State Warriors fino al 2013. L’uomo di origine indiana all’inizio era anche un nome papabile per la cordata americana che ha poi acquistato recentemente il Milan grazie a RedBird.

A quanto pare il suo intento di investire su Milano non è cambiato, questa volta però prendendo di mira la squadra sull’altra sponda del Naviglio. Chissà se Ranadivé sarà davvero interessato ad acquistare l’Inter, e in che modo il mondo dell’Nba potrà così influire su quello del calcio italiano. Per gli Zhang si prospettano adesso dei giorni davvero turbolenti in cui la cessione del club potrebbe essere davvero l’ultima carta da giocare.