La Sirenetta, online il primo teaser del live action

Questa mattina la Disney ha rilasciato il primo teaser trailer de La Sirenetta. Il film è uno dei live action più attesi in assoluto

Stiamo parlando di uno dei live action più attesi degli ultimi anni. La Sirenetta ha avuto uno sviluppo che ha coinvolto tutte le parti in causa a partire dal 2016, e a 6 anni di distanza è incredibile vedere quanti passi in avanti siano stati fatti. Fino ad oggi in molti si chiedevano cosa aspettarsi dal nuovo film targato Disney. Dunque sembra che, con l’uscita del primo teaser trailer, questi dubbi siano stati fugati.

Il film conterrà brani originali creati per la pellicola, scritti da Alan Menken e da Lin-Manuel Miranda. Quest’ultimo, oltre ad essere il regista di “Tick Tick Boom“, è da sempre un amante del classico Disney. Anche il regista Rob Marshall si è espresso in tal senso.

“Ho un legame speciale con questo film. Nel 1989, non so se anche voi ricordiate l’emozione di ascoltare di nuovo un musical. Era un po’ morto: i musical erano spariti. Anche se era animato, sentivamo le persone che cantavano ancora e ancora. Quando la Disney mi ha chiesto di dirigerlo, è stato come questo momento incredibile. Sembrava il destino.” ha dichiarato Marshall.

Il trailer de La Sirenetta ci mostra una Halle Bailey molto più in parte di quello che si potrebbe sperare. Non resta che aspettare, dunque, la comunicazione di una data d’uscita e altri effettivi trailer prossimi.