Blitz antidroga, 23 kg di stupefacenti in auto: arrestati due uomini tra Scafati e Poggiomarino

di Redazione ZON

Due uomini di Scafati restano in carcere dopo essere stati sorpresi con 23 chili di droga a bordo della loro auto. Il giudice per le indagini preliminari (GIP) ha confermato la misura cautelare a seguito dell’arresto avvenuto pochi giorni fa ad opera dei finanzieri del Comando provinciale di Napoli, tra i comuni di Scafati e Poggiomarino.

Il posto di blocco e la scoperta

Il controllo è scattato quando i finanzieri del gruppo di Torre Annunziata hanno notato un’auto seguire a breve distanza un monovolume, destando sospetti per la modalità di guida. Sottoposta la vettura a un controllo, nel portabagagli sono stati trovati 10 chili di marijuana suddivisi in due scatole di cartone, e 13 chili di cocaina conservati in una valigia. Durante una perquisizione successiva nell’abitazione di uno dei due uomini sono stati rinvenuti ulteriori 200 grammi di hashish.

Davanti al giudice, i due uomini hanno dichiarato di non essere a conoscenza del carico di droga presente nell’auto, sostenendo di ignorarne il quantitativo. Tuttavia, la loro difesa non ha convinto il magistrato, che ha convalidato l’arresto e confermato la detenzione cautelare in carcere.

Proseguono le indagini

Le indagini sono ancora in corso per stabilire a chi fosse destinato l’ingente carico di droga e per definire i ruoli precisi dei due indagati, sospettati di essere parte di un’organizzazione ben strutturata dedita al traffico di stupefacenti nella zona vesuviana.

Con un simile quantitativo di sostanze illegali sequestrate, l’operazione si configura come un duro colpo al traffico di droga nell’area.

Fonte: SalernoToday