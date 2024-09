Blitz notturno nel Salernitano: 1 arresto e sanzioni per droga, furti e ricettazione

di Redazione ZON

Bliz dei carabinieri nel salernitano

Nella notte del 19 settembre scorso, a San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA) hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali.

Il controllo dei Carabinieri, che ha visto l’impiego di personale delle Stazioni del luogo, della Sezione Radiomobile e di quella Operativa del Norm di Nocera Inferiore, nonché l’ausilio di altri reparti contermini e l’intervento dei Nuclei specializzati NAS e NIL, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

I controlli

Nel corso dell’operazione, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, che ha impiegato un dispositivo composto complessivamente da 7 pattuglie e 18 militari, sono stati:

Controllati 70 veicoli

Identificate 94 persone

Comminate 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Arrestato, inoltre:

un 31enne di Pagani, per “violazione degli obblighi inerenti la misura dell’affidamento in prova”, e deferiti all’Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore, in s.l.;

Sanzionati:

un 43enne di Nocera Inferiore , per “ produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente ”, perché a seguito di perquisizione trovato nella disponibilità di 2 piante di marijuana e 96 gr della medesima sostanza;

, per “ ”, perché a seguito di perquisizione trovato nella disponibilità di e 96 gr della medesima sostanza; un 31enne di Pagani ed una 22enne di Nocera Inferiore per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, perché trovati nella disponibilità gr. 3,5 di sostanza stupefacente del tipo crack;

per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, perché trovati nella disponibilità gr. 3,5 di sostanza stupefacente del tipo crack; un 26enne di Boscoreale (NA), per “ricettazione” , poiché durante un controllo alla circolazione stradale è stato fermato alla guida di un ciclomotore poi risultato essere provento di furto;

(NA), per , poiché durante un controllo alla circolazione stradale è stato fermato alla guida di un ciclomotore poi risultato essere provento di furto; un 20enne di Sant’Egidio del Monte Albino (SA), per “ porto abusivo di oggetti atti ad offendere ”, poiché all’esito di perquisizione è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico;

(SA), per “ ”, poiché all’esito di perquisizione è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico; un 26enne di Nocera Inferiore (SA), per “guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti” poiché durante un controllo alla circolazione stradale finalizzato agli accertamenti alcolemici e tossicologici è risultato essere positivo alla cocaina;

(SA), per “guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti” poiché durante un controllo alla circolazione stradale finalizzato agli accertamenti alcolemici e tossicologici è risultato essere positivo alla cocaina; un 59enne di San Marzano sul Sarno (SA), per “furto aggravato” di energia elettrica per la sua attività commerciale.

Sanzioni ad attività commerciali

Inoltre, nell’ambito della campagna nazionale di vigilanza all’agricoltura “Caporalato 2024 – Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso”, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno sanzionato il proprietario di una attività imprenditoriale dell’Agro Nocerino-Sarnese per “omessa adozione delle misure di prevenzione e rischio incendi”;