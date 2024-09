Salerno aspetta Gianmarco Carroccia all’Augusteo: stasera un evento all’insegna della musica e della solidarietà

di Redazione ZON

Stasera, 20 settembre 2024, il Teatro Augusteo di Salerno sarà teatro di un evento che promette di rimanere nel cuore di tutti gli amanti della grande musica italiana. In occasione dei festeggiamenti per San Matteo, patrono della città, Gianmarco Carroccia presenterà il suo spettacolo “Emozioni – Viaggio tra le Canzoni di Battisti e Mogol”, un tributo commovente e intenso dedicato all’indimenticabile Lucio Battisti.

Carroccia, con la sua straordinaria somiglianza vocale a Battisti e la sua grande passione per il repertorio del cantautore, offrirà al pubblico una performance che riporterà in vita le emozioni dei brani che hanno segnato intere generazioni. Sul palco sarà affiancato dalla sua band, una formazione di musicisti di altissimo livello: Marco Cataldi (arrangiamenti e chitarre), Alessandro Patti (basso), Bruno D’Ambrosio (batteria e percussioni), Dario Troisi (pianoforte e synth), Christian Vilona (sax, flauto e voci) e Michele Campo (violino). Insieme, ricreeranno le magiche atmosfere dei più grandi successi di Battisti, da “La Canzone del Sole” a “Emozioni“, portando sul palco non solo la musica ma anche lo spirito e la forza poetica che contraddistinguevano le composizioni di Mogol.

Questo concerto rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di rivivere momenti di profonda connessione emotiva con la musica di Battisti, grazie all’interpretazione appassionata e fedele di Carroccia, che da anni lavora fianco a fianco con Mogol per mantenere vivo il patrimonio artistico del grande cantautore.

Solidarietà e inclusione al centro dell’evento

L’Associazione Erre Erre Eventi, impegnata da anni nella promozione di eventi culturali e artistici a Salerno, ha voluto unire alla grande musica un gesto di solidarietà, dimostrando il proprio sostegno verso le fasce più fragili della comunità. In quest’ottica, sono stati donati 24 biglietti all’Associazione Ciechi di Salerno, presieduta da Raffaele De Rosa, consentendo così a diverse persone non vedenti di partecipare gratuitamente all’evento. Inoltre, altri biglietti sono stati offerti all’Associazione “Lo Sportello dei Sogni” di Salerno, che si dedica alla realizzazione dei sogni di bambini e adulti affetti da malattie gravi o croniche.

Con questi gesti, l’Associazione Erre Erre Eventi intende ribadire il proprio impegno a favore della cultura accessibile e dell’inclusione sociale, dimostrando che la musica può essere uno strumento potente per abbattere le barriere e avvicinare le persone.

I biglietti sono ancora disponibili

I pochi biglietti ancora disponibili per lo spettacolo possono essere acquistati sul sito www.postoriservato.it. Non perdete l’occasione di vivere una serata ricca di emozioni, in compagnia della straordinaria musica di Lucio Battisti, reinterpretata da Gianmarco Carroccia.

Non perdete l’occasione di partecipare a una serata indimenticabile all’insegna della musica e delle emozioni. Vi aspettiamo al Teatro Augusteo il 20 settembre 2024!