Salerno, sospensioni idriche il 23 e 24 settembre: le zone interessate

di Redazione ZON

La società Sistemi Salerno informa che nei giorni di lunedì 23 e martedì 24 settembre sono previste due sospensioni idriche in alcune zone della città.

Dettagli delle interruzioni

Lunedì 23 settembre, dalle ore 14:00 alle 19:30, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nelle seguenti strade e traverse limitrofe:

Ogliara

Via Montestella

Via Caporaso

Via Casa Russo

Via Serrone

Via Montecasino

Via della Sanginella

Via S. A. di Ogliara

Via di Ogliara

Via Orefice

Viale Piedimonte

Via Postiglione

Via Casa Bruna

Viale Monte Cervato

Viale dei Monte Lattari

Via Casa Vignola

Via Antonio Galdi

Via Breccia

Via S.F. in Pastorano

Via Fuardo

Fondo Aversana

Via Cupa sotto la Chiesa

Martedì 24 settembre, dalle ore 14:00 alle 18:00, l’interruzione interesserà:

Via Piegolelle

Via San Bartolomeo

Via Casa Rocco di San Bartolomeo

Via Casa Mogavero

Via Vecchia di San Bartolomeo

Via Carcavalle

Raccomandazioni

La società si impegna a ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Si informa inoltre che, durante la fase di ripristino, l’acqua potrebbe risultare torbida o opalescente, pur rimanendo potabile. In tal caso, si consiglia di farla scorrere per alcuni minuti prima di utilizzarla.