Blue Monday nel calcio: i 5 addii più dolorosi

Oggi, lunedì 16 gennaio 2023, è il giorno designato ad essere il più triste dell’anno. La data viene solitamente fatta coincidere con il terzo lunedì di gennaio, tra il 15 ed il 21 del mese, perché è solitamente in questo giorno che ci si rende effettivamente conto che le vacanze natalizie sono ormai finite e si è ancora troppo lontani da quelle pasquali.

Nel calcio il Blue Monday non fa che portarci alla mente i momenti più tristi dello sport più seguito al mondo. Per deprimerci ancora di più ci sembra giusto riportare alla mente i cinque addii calcistici che hanno spezzato il cuore dei tifosi.

Blue Monday: gli addii che ci hanno spezzato il cuore

31/05/2009 – addio a Paolo Maldini

Lo storico capitano del Milan, Paolo Maldini, saluta il calcio dopo 25 anni di onorata carriera. Un San Siro in lacrime applaude il suo comandante, che appende gli scarpini al chiodo dopo un giro di campo semplicemente straziante.

10/05/2014 – si ritira Javier Zanetti

L’eterno capitano dell’Inter saluta i colori nerazzurri dopo 858 match disputati. Contro la Lazio, Javier Zanetti dice addio al calcio, ma non all’Inter. Tornerà poco dopo nelle vesti di vicepresidente.

13/05/2012 – la Juventus saluta Del Piero

Il capitano e numero 10 della Juventus dice addio ai colori bianconeri in uno dei giorni che sarà ricordato come i più tristi per i tifosi della squadra torinese. Lo Stadium saluta il suo capitano sommergendolo di applausi. Del Piero si trasferirà in Australia al Sidney, e poi al Delhi Diamonds dove finirà la sua carriera calcistica.

08/08/2021 – Messi lascia in lacrime il Barcellona

La conferenza stampa con cui Messi dice addio al suo storico Barcellona resterà probabilmente impressa nella memoria dei tifosi per sempre. Nessuno voleva finisse in questo modo, ma spesso il destino ci pone davanti a delle decisioni che vanno prese per forza. La Pulce troverà la sua nuova dimensione al Paris Saint Germain e coronerà successivamente il sogno di alzare la Coppa del Mondo della finale di Doha di Qatar 2022.

28/05/2017 – il Blue Monday dei tifosi della Roma: addio al calcio di Francesco Totti

“Ora ho paura. Concedetemi un po’ di paura”. È con queste parole che la storica bandiera della Roma Francesco Totti si appresta a salutare il mondo che l’ha accolto da ragazzino. In questa data storica i tifosi giallorossi (e tutti gli appassionati del calcio) hanno salutato uno dei calciatori più forti della storia ed una delle bandiere più importanti.