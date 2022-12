Coppa del Mondo nata a Milano? La storia di Gazzaniga

Sembra una di quelle curiosità destinate a lasciare il segno, ma in ogni edizione del Mondiale, la celebre Coppa del Mondo portata in trionfo dal capitano della squadra vincitrice è in realtà nata a Milano. C’è sempre un po’ di Italia al mondiale, dunque, e il merito è tutto dell’artista milanese Silvio Gazzaniga. Ma andiamo con ordine.

Siamo nel 1970, il Brasile di Pelé e compagni vince la celebre Coppa Rimet ai mondiali in Messico. Visti i regolamenti dell’epoca, al fenomeno brasiliano e ai suoi connazionali fu consentito di portare in patria la Coppa del Mondo appena conquistata. Da qui la necessità di crearne un’altra.

Il celebre artista italiano Silvio Gazzaniga non se lo fa ripetere due volte, si barrica nel suo studio di Milano e partecipa al concorso partorendo quella che viene ricordata, ancora oggi, come la coppa più importante di tutte.

La coppa è in oro massiccio a 18 carati e, anche se vuota al suo interno, pesa 6 chili e 175 grammi, è alta 36,8 centimetri e il diametro della base è di 13 centimetri. Il basamento è realizzato da due fasce di malachite verde, mentre intorno e al di sotto del basamento in appositi riquadri predisposti sono incisi, ciascuno nella lingua ufficiale della relativa nazione, i nomi delle nazionali che dal 1974 si sono aggiudicate il trofeo vincendo il Mondiale.