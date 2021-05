IL Bollettino del 31 maggio 2021 con i dati aggiornati sulla situazione vaccinale, contagi, decessi e guariti in tutta Italia

Il Bollettino del 31 maggio 2021 comunica la presenza di circa 1.820 nuovi contagi sul nostro territorio, 82 morti e 6.358 nuovi guariti. I tamponi effettuati sono 86.977, le dosi di vaccino iniettate 34.470.841.

Nella giornata di oggi viene registrato un calo di ingressi in terapia intensiva di 28 unità e 109 nei reparti covid. Come ogni lunedì, inferiore è il numero degli esiti dei tamponi, in quanto a ridosso del weekend, minori sono anche i casi testati. L’indice di positività si stabilisce intorno al valore del 2,1%.

Analizzando i dati con focus per regione, la Campania è la regione col maggior numero di casi positivi (284), a seguire Emilia Romagna con 188, Toscana 147, la Lombardia 132 e 60 il Veneto.

Da quest’oggi 3 regioni sono passate alla zona bianca (Sardegna, Molise e Friuli Venezia-Giulia), mentre dal prossimo 7 giugno ci saranno anche Veneto, Liguria, Abruzzo e Umbria in zona bianca. Dal 14 giugno invece potrebbe essere la volta del passaggio in zona bianca di regioni quali Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Trento e Puglia se per 2 settimane l’incidenza dei casi settimanali sarà sotto quota 50.