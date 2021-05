L’accordo tra il Milan e Chelsea porterà alla fumata bianca. Tomori sarà il “primo rinforzo” in vista della prossima stagione: le cifre

L’accordo era nell’aria e ora siamo vicini alla fumata bianca: il Milan è pronto a riscattare Tomori. Questo è quanto riportato anche da Fabrizio Romano e Sky Sport. Il difensore inglese sarà quindi il “primo rinforzo” per la prossima stagione. Nessuno sconto da parte del Chelsea, i rossoneri dovranno versare 28.5 milioni di euro per l’opzione di acquisto. Le ottime prestazioni fornite nel girone di ritorno hanno convito Maldini e tutti i dirigenti del Diavolo.

Tomori firmerà con il Milan un contratto quinquennale, ancora però è da definire l’ingaggio che percepirà. Il talento e anche l’esperienza del giocatore saranno fondamentali per approcciare bene alla Champions League. Il Milan ha intenzione di rinforzarsi in modo intelligenti e di portare avanti la campagna societaria, basata anche sull’investimento di giovani talenti. I rossoneri sono al lavoro anche per decidere il futuro di Romagnoli, che dovrà decidere se fare la riserva della coppia Kjaer-Tomori oppure ritagliarsi spazio altrove.

In caso di partenza, il club dovrebbe mettersi al lavoro per un eventuale sostituto e dare a Pioli un quartetto di tutto rispetto per giocarsi le sue chance e sognare in grande.