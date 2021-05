Flirt in corso tra il calciatore Nicolò Zaniolo e l’ex tronista Sophie Codegoni?

Archiviata la storia con l’influencer Chiara Nasti, Nicolò Zaniolo è stato beccato in compagnia di un’altra super bionda. Stiamo parlando di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. In trasmissione la ragazza aveva intrapreso una relazione con il corteggiatore Matteo Ranieri ma la loro storia aveva avuto vita breve e, dopo solo un mese, si era dichiarata single. Così come quella della Codegoni, anche la vita amorosa di Nicolò Zaniolo ha attirato l’attenzione della stampa per le sue frequentazioni.

Potrebbe interessarti:

Qualche mese fa, la sua ex storica Sara Scaperrotta ha annunciato di essere in attesa del loro primo figlio ma, dopo la notizia, i due hanno rivelato di non essere più una coppia. Poi è stata la volta di Chiara Nasti ma a distanza di qualche settimana e un tatuaggio insieme, anche questa relazione è terminata. Da qualche giorno si parla del flirt in corso tra il calciatore e la Codegoni.

Scambi di like fino all’incontro, avvenuto a Roma, mentre Nicolò era impegnato in uno shooting fotografico. Incontro che si è ripetuto nelle ultime ore: Sophie sta infatti trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Liguria insieme a Taylor Mega e proprio lì Zaniolo avrebbe raggiunto la ragazza.