Su Instagram, l’influencer Chiara Nasti ha annunciato di essersi separata dal calciatore Nicolò Zaniolo: ecco le sue parole

“Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a “salvaguardare la mia persona” e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno” ha commentato Chiara Nasti su Instagram dopo le numerosi voci di corridoio che l’hanno vista coinvolta con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo.

Si parlava di crisi già da diverse settimane ma, l’influencer Chiara Nasti, aveva rassicurato tutti i fan dichiarando che i due avevano scelto di amarsi in privato e invece, dopo pochi giorni il gelido annuncio ha spiazzato tutti. Se Zaniolo è lontano dai campi da calcio sicuramente non lo è dai gossip che da diversi mesi gli hanno permesso di conquistare le copertine dei giornali rosa. Prima la gravidanza dell’ex fidanzata Sara Scaperrotta, poi il presunto flirt con Madalina Ghenes e infine con la Nasti. Chi sarà la prossima? Zaniolo e Chiara Nasti si cancelleranno il tatuaggio che si sono regalati in occasione di San Valentino?