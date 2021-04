I tedeschi di casa Red Bull hanno annunciato il sostituto di Nagelsmann in panchina per la prossima stagione: sarà Jesse Marsch

Vista la situazione assurda venutasi a creare ieri, il Lipsia si è trovata costretta a cercare un nuovo allenatore per la prossima stagione. Infatti, a causa della clausola record pagata dal Bayern, Nagelsmann l’anno prossimo allenerà i bavaresi. Ciò ha reso necessario la ricerca di un sostituto in panchina per il club targato Red Bull, che ha subito individuato l’uomo giusto su cui contare: Jesse Marsch sarà il prossimo allenatore del Lipsia.

Per Marsch questo sarà un ritorno in casa base, dopo aver già allenato il club tedesco come vice. Di seguito, l’annuncio tradotto del club:

«Jesse Marsch sarà il nuovo allenatore dell’RB Leipzig per la stagione 2021/22. Il 47enne proviene dall’FC Red Bull Salzburg firmerà un contratto biennale fino a giugno 2023. A partire dal 1 ° luglio assumerà la posizione di Julian Nagelsmann, che si trasferirà all’FC Bayern Monaco per la nuova stagione. Per Jesse Marsch si tratta di un ritorno al Lipsia, perché nella stagione 2018/19 ha già lavorato come vice allenatore per l’RB Leipzig e ha raggiunto la finale di coppa e il terzo posto in Bundesliga con la squadra».