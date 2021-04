Spesso la lontananza genera timori e incomprensioni. Ad Amici 2021 Veronica Peparini è andata in soccorso al suo allievo Samuele. Ecco cos’è successo

Spesso la lontananza genera timori, incomprensioni e malumori e questa volta è toccato ad un ballerino di Amici 2021. Samuele, uno dei ballerini della maestra Veronica Peparini, dopo una telefonata con la sua fidanzata Claudia è scoppiato a piangere. In un primo momento ha mascherato l’accaduto spiegando ai suoi compagni che lo sconforto era dovuto alla mancanza di idee per le coreografie.

Potrebbe interessarti:

Vedendo Samuele in lacrime, la sua insegnante ha deciso di incontrare l’allievo per andare più a fondo. “Non riesco ad avere più idee che mi possano aiutare con quello che devo fare” ha provato a raccontare Samuele ma Veronica, sapendo della telefonata con la fidanzata Claudia, gli ha chiesto se ci fosse altro dietro il suo malumore. In lacrime, l’allievo ha raccontato l’accaduto e, Veronica gli ha proposto di chiamare insieme la fidanzata Claudia. “Con quella telefonata lì mi è mancato il suo supporto. Aspettavo solo di chiamarla per poter prendere un po’ d’aria. Vorrei chiamarla per sapere che lei è lì fuori per me…”, ha dichiarato Samuele.

Samuele, supportato da Veronica Peparini, ha chiamato Claudia e la sua insegnante ha fatto da intermediaria, un po’ come fa la De Filippi durante il programma “C’è posta per te“. Superate le incomprensioni, Samuele avrebbe voluto tanto abbracciare la sua insegnante che, ancora una volta, si è dimostrata una grandissima persona oltre che una maestra eccezionale ma, ha potuto soltanto allargare le braccia sulla parete di plexiglass che separava i due.