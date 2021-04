Tommaso Zorzi da sempre si definito “poco fortunato in amore” ma sembra che questa volta sia la volta buona. Cosa c’è tra lui e Lorenzo?

Durante la quarta puntata de “Il Punto Z“, il programma condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play, il vincitore del Grande Fratello Vip ha confermato, in maniera molto sottile, che sta vivendo un relazione sentimentale. Infatti, dopo che i paparazzi del giornale di Alfonso Signorini lo hanno beccato accanto ad un ragazzo, uno degli ospiti de “Il Punto Z“, Filippo Bisciglia, ha chiesto all’influencer “come va l’amore?” alludendo alle foto in cui è stato ritratto insieme ad un nuovo fidanzato. La risposta non è tardata ad arrivare e, con un semplice e riservato “Bene, grazie“, ha concluso Zorzi.

Potrebbe interessarti:

Tommaso che da sempre si è definito “poco fortunato in amore” sembra averlo trovato. Il nome del ragazzo che pare che stia facendo battere il cuore dell’ex vippone, è un certo Lorenzo, un giovane nato e cresciuto in Piemonte. Tra di loro ancora non c’è stato alcun bacio in pubblico ma, la sintonia e la vicinanza hanno fatto ipotizzare che tra di loro ci sia qualcosa di davvero importante. Pare che Tommaso abbia finalmente trovato l’amore, sarà così?