Francesca Manzini, la conduttrice di Striscia la notizia, ha annunciato la rottura con il fidanzato Christian Vitelli. Ecco come si sono conosciuti i due

Francesca Manzini, la conduttrice e imitatrice di Striscia la notizia, tramite Instagram, ha annunciato che non si sposerà più con il fidanzato Christian Vitelli: “La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. Non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno. Fine-inizio di una nuova vita di me, Francesca” ha commentato l’imitatrice.

I due si sono conosciuti durante il primo lockdown grazie alla sorella di lei che li ha presentati durante una videochat. Tra Francesca e Christian è immediatamente scattata la scintilla e proprio qualche settimana fa, in occasione del loro primo anniversario, Christian Vitelli le ha dedicato un messaggio d’amore molto importante.

Francesca Manzini e Christian si sarebbero dovuti sposare il 10 settembre prossimo ma, a quanto pare, non ci sarà più alcun matrimonio. I motivi della loro separazione non sono stati specificati, ma la conduttrice ha spiegato che entrambi non stavano più bene per cui la rottura è stata inevitabile.