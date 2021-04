Con una serie di Storie Instagram, Chiara Nasti chiarisce che la storia tra lei e Zaniolo va ancora avanti

Avevano smesso di seguirsi a vicenda sui social, facendo piazza pulita di tutte le foto che li vedevano insieme, felici e innamorati; lui addirittura ha deciso di mantenere privato il proprio profilo Instagram: tanto è bastato per far credere agli appassionati del gossip che tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti fosse finita.

Oggi, a mettere un punto al chiacchiericcio sempre più insistente ci ha pensato proprio l’influencer napoletana, che attraverso una serie di Instagram Stories ha chiarito: “Nè io nè il mio ragazzo, abbiamo mai rilasciato dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme (…) La nostra relazione c’è ancora ma non voglio rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento”.

Nessuna rottura, dunque: Zaniolo e Chiara Nasti, insieme dallo scorso Febbraio, hanno semplicemente deciso di vivere per un pò la loro storia lontano dai riflettori, dalle pressioni e dalle chiacchiere di chi “si va ad immischiare in argomenti troppo delicati e privati (…) Ora certe cose iniziano a pesare, ora non le prendo più con una certa leggerezza”, aggiunge lei. Poi conclude, riferendosi a Nicolò Zaniolo (che non cita mai per nome): “Lui adesso si sta concentrando solo sul calcio, che è quello che ama di più, ed io lo appoggio in tutte le sue scelte”.