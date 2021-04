Se tre indizi fanno una prova, allora potrebbe essere davvero finita la love-story tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti

Mentre attende l’ormai imminente ritorno in campo con la maglia della Roma, Nicolò Zaniolo continua a riempire con il suo nome le pagine patinate del Bel Paese per le sue vicende sentimentali: archiviata ad inizio 2021 la relazione con la fidanzata storica Sara Scaperotta (che aspetta un figlio da lui) e rubricata come fanta-gossip la sua simpatia e vicinanza alla modella rumena Madalina Ghenea, il cuore di Zaniolo sembrava essersi pacificato accanto a Chiara Nasti.

Potrebbe interessarti:

Le tappe della love-story

La relazione tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti è stata ufficializzata lo scorso Febbraio a mezzo social: su Instagram, infatti, i due hanno condiviso le istantanee di un romantico San Valentino trascorso in un lussuosissimo hotel di Roma. In quell’occasione lui l’ha sorpresa facendole recapitare un bellissimo mazzo di rose rosse, al cui centro – come un cuore – “pulsava”, scritto con rose bianche, il numero “22” (quello che il campioncino della Lupa indossa a Trigoria).

Da qui la love – story ha preso il volo a suon di istantanee social scattate per urlare al mondo quanto si amassero, con l’auspicio che potesse non finire mai. Di tutti questi buoni propositi, oggi, sembra non essere rimasta alcuna traccia: i più attenti internauti hanno infatti notato non solo che Zaniolo e Nasti hanno cancellato dai social tutte le loro foto insieme, ma hanno anche smesso di seguirsi a vicenda. Lo sapete no, che nell’epoca 3.0 il defollow equivale a una rottura insanabile nei rapporti interpersonali? Al momento non è dato sapere se quella tra Zaniolo e Chiara Nasti sia una crisi passeggera o se invece si tratti di un addio definitivo. E l’impressione è che non sarà facile neppure continuare ad indagare: sembra infatti che lui abbia reso privato il profilo Instagram.