Amici, la ballerina Martina Miliddi risponde alle domande sul suo rapporto con Aka7even

È stata una delle protagoniste più discusse di questa edizione di Amici: stiamo parlando di Martina Miliddi, ballerina latina e bersaglio delle critiche della maestra Celentano. L’insegnante di Amici è sempre stata chiara nel ritenere la sua tecnica insufficiente, così come quella della sua collega Rosa. Entrambe fuori dal talent, le due ragazze hanno risposto alle domande dei fan più curiosi.

Si è quindi parlato del suo rapporto con Aka7even, con cui all’interno della scuola è nato un legame speciale fatto di alti e bassi, litigi e incomprensioni culminate nella totale indifferenza di lui all’uscita della ballerina. Se in molti hanno pensato che le cause siano da ricercare nel rapporto nato tra lei e Raffaele Renda, Martina ha spiegato: “Con Luca siamo in buonissimi rapporti. Ci vogliamo davvero bene quindi…il resto non ve lo dico. Gli voglio un sacco di bene e anche lui. Siamo legati tanto, tanto, tanto”.

“Mi mancano tutti“ ha aggiunto l’ex allieva della ventesima edizione di Amici “Erano tutti importanti. Mi hanno dato qualcosa tutti. Mi hanno dato tanto e non possono che mancarmi. Mi manca anche Luca è normale. Abbiamo legato tanto tanto, c’è stato un rapporto molto stretto. Nel bene e nel male mi manca anche lui“, ha concluso.