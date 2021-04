Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati

Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il bollettino Coronavirus odierno.

Potrebbe interessarti:

Dai dati ufficiali, risultano 21.261 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 376 le vittime e si registrano 21.311 guariti. Si rilevano, inoltre, +10 terapie intensive e -215 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 5,9% (-0,7%). Infine, il numero complessivo dei vaccini somministrati sale a quota 10.846.621.

Figliuolo: “Da seconda metà di aprile 500mila dosi al giorno”

“Il vaccino Johnson & Johnson arriverà in Italia nella seconda metà di aprile“, ha dichiarato Francesco Figliuolo.

Il commissario per l’emergenza Covid ha spiegato alla stampa: “In quel periodo l’obiettivo fissato è la somministrazione di 500mila dosi al giorno“. Proprio questa mattina il generale ha ricevuto una dose di AstraZeneca presso il drive through della Cecchignola, a Roma.

In merito al rallentamento della campagna vaccinale, Figliuolo ha riferito che “in alcune regioni l’annullamento delle prenotazioni dei vaccini con AstraZeneca è stato del 20%, in altre del 10% e in altre ancora non c’è stato“. Poi, ha proseguito: “Abbiamo avuto una battuta d’arresto con la sospensione di AstraZeneca per 4 giorni ma già da ieri stiamo recuperando e ora ci sarà una forte accelerazione“.

Curcio: “Abbiamo 300mila volontari”

Il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è intervenuto per dare ulteriori informazioni. Queste le sue parole: “Ieri ho attivato il volontariato nazionale di Protezione civile, tutte le strutture sono autorizzate ad operare. Oggi le Regioni sanno che possono attivare il proprio volontariato e avranno una copertura da parte del Dipartimento nazionale. Infine, Curcio ha aggiunto: “Abbiamo in tutto 300mila volontari. Il volontariato pronto a fare la propria parte: è specializzato organizzato ed è in grado di fare un buon supporto”