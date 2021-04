Al Benevento non riesce il colpaccio. Il Parma trova il pareggio sul finale grazie alla rete di Dennis Man e tira una boccata d’aria fresca. La photogallery del match

Al Vigorito il Benevento trova il pareggio contro un Parma mai domo. La compagine ospite è pericolosa per quasi tutta la gara ma la gara si sblocca al minuto 23 grazie al primo gol in giallorosso di Kamil Glik servito al bacio da Federico Barba. Il difensore polacco deve soltanto spingere il pallone in porta. Al minuto 55 il Parma trova il pareggio grazie al gol di Jasmin Kurtic che si fa trovare al posto giusto al momento giusto e spinge il pallone in rete.

Il Benevento ritrova il vantaggio al minuto 67 con Artur Ionita. Il giallorosso salta più in alto di tutti e schiaccia in porta il pallone calciato da Caprari su corner. L’insperato pareggio per il Parma arriva al minuto 88 grazie alla prontezza di Dennis Man. L’attaccante crociato si trova il pallone sul sinistro al limite dell’area e calcia senza pensarci due volte battendo il portiere del Benevento Montipò.

Il Parma trova il pareggio e rialza la testa dopo la brutta sconfitta con il Genoa. La squadra di D’Aversa, ora, può credere nella salvezza. Il Benevento non riesce a trovare il colpaccio dopo la leggendaria vittoria in casa della Juventus ma porta ugualmente a casa un punto prezioso.

La fotogallery

Di seguito il foto-racconto della partita Benevento-Parma con le immagini a cura di Alfonso Maria Salsano.