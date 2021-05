Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: ecco tutti i dati aggiornati al 29 maggio

Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali del bollettino, risultano 3.351 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 257.330 tamponi effettuati.

Nella giornata odierna si sono registrate 83 vittime e si registrano 7.569 nuovi guariti. Si rilevano, inoltre, -47 terapie intensive e -392 ricoveri in strutture ospedaliere Il tasso di positività è del 1,4% (-0,1). In totale sono state somministrate 33.770.194 dosi di vaccino.

“Il nostro Paese sta molto meglio, la strada è quella giusta, ieri sono state somministrate 560mila vaccinazioni” ha dichiarato il Ministro della Salute, in riferimento al nuovo record di dosi giornaliere somministrate. Inoltre, a partire da lunedì ci saranno tre regioni che entreranno in zona bianca: Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise. In queste regioni non ci sarà più il coprifuoco e sono anticipate tutte le riaperture previste.

Vi ricordiamo che dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. Se arriverà il via libera dell’Aifa, potranno essere vaccinati anche gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. Figliuolo alle Regioni: “Vaccinare gli studenti prima dell’inizio della scuola“.