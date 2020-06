Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: 27.485 attualmente positivi

Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 27.485 (-1.640) casi attualmente positivi. Il numero totale dei casi da inizio epidemia raggiunge quota 236.651 con l’incremento di 346.

Purtroppo, si registrano complessivamente 34.305 deceduti con 78 vittime nella giornata odierna. Nelle ultime 24 ore sono da considerarsi guarite dal Covid 1.780 persone per un totale di 174.865 guariti o dimessi. Si conferma la diminuzione dei ricoveri: –7 i pazienti in terapia intensiva (composta da 220 unità); -92 i ricoverati con sintomi in strutture ospedaliere. Al momento, si trovano in isolamento domiciliare 23.518 persone. Infine, oggi sono stati processati 49.750 tamponi.

Situazione regione per regione

In base ai dati ufficiali del bollettino della Protezione civile, il numero di persone al momento positive è così distribuito a livello regionale:

17.024 in Lombardia

in Lombardia 2.897 in Piemonte

in Piemonte 2.222 nel Lazio

nel Lazio 1.817 in Emilia Romagna

in Emilia Romagna 849 in Veneto

in Veneto 841 in Sicilia

in Sicilia 750 nelle Marche

nelle Marche 528 in Abruzzo

in Abruzzo 510 in Toscana

in Toscana 439 in Puglia

in Puglia 346 in Campania

in Campania 249 in Liguria

in Liguria 114 in Molise

in Molise 108 in Friuli Venezia Giulia

in Friuli Venezia Giulia 101 a Bolzano

a Bolzano 68 a Trento

a Trento 47 in Calabria

in Calabria 42 in Sardegna

in Sardegna 24 in Umbria

in Umbria 12 in Basilicata

in Basilicata 9 in Valle d’Aosta

Speranza: firmato contratto per il vaccino di Oxford

Nella giornata di oggi, Roberto Speranza e i ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda hanno firmato un contratto per la distribuzione del vaccino di Oxford che dovrebbe essere pronto per la fine dell’anno.

Queste le parole del ministro: “L’impegno prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato, si concluda in autunno con la distribuzione della prima tranche di dosi. Con la firma di oggi arriva un primo promettente passo avanti per l’Italia e per l’Europa”

