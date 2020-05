Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: 46.175 attualmente positivi

Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato il bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 46.175 (-1.811) casi attualmente positivi. Il numero totale dei casi da inizio epidemia raggiunge quota 232.248 con l’incremento di 516. Purtroppo, si registrano complessivamente 33.229 deceduti con 87 vittime nella giornata odierna.

Nelle ultime 24 ore sono da considerarsi guarite dal Covid-19 2.240 persone per un totale di 152.844 guariti o dimessi. Si conferma la diminuzione dei ricoveri: –14 i pazienti in terapia intensiva, -285 i ricoverati con sintomi in strutture ospedaliere. Inoltre, rispetto a ieri si segnala una diminuzione di 1512 unità tra coloro che sono sottoposti ad isolamento domiciliare.

Oggi sono stati eseguiti 72.135 tamponi (contro i 75.893 di ieri e i 67.324 di due giorni fa) per un totale di 3.755.279 tamponi processati da inizio epidemia.

Bollettino Lombardia

Oggi, 29 maggio, in Lombardia sono decedute 38 persone (contro le 20 vittime di ieri) per un totale di 16.012. Si rilevano, inoltre, 354 nuovi casi positivi (in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 382), per un numero totale di 88.537 casi registrati da inizio epidemia. Gli attualmente positivi diminuiscono di 230 unità: sono 22.683.

I pazienti in terapia intensiva si mantengono invariati rispetto a ieri: sono in totale 173. I ricoverati con sintomi, invece, sono al momento 3.552 (+82) Il numero di persone guarite, nelle ultime 24 ore, è di 546 per un numero complessivo dei dimessi pari a 49.842. Nella città di Milano si registrano 32 i nuovi contagi (ieri 39, l’altro ieri 41). In tutta la provincia se ne contano 74 /ieri 76, l’altro ieri 68).

Positivi regione per regione

In base ai dati ufficiali del bollettino della Protezione civile, il numero di persone al momento positive è così distribuito a livello regionale:

22.683 in Lombardia

5.658 in Piemonte

3.564 in Emilia Romagna

3.163 nel Lazio

1.849 in Veneto

1.283 in Puglia

1.255 in Toscana

994 in Liguria

1.352 nelle Marche

1.137 in Sicilia

986 in Campania

770 in Abruzzo

410 a Trento

323 in Friuli Venezia Giulia

159 in Calabria

190 in Sardegna

154 a Bolzano

162 in Molise

31 in Umbria

33 in Basilicata

19 in Valle d'Aosta

