Bollettino, Coronavirus: i dati aggiornati al 12 settembre

Come di consueto il Ministero della Salute ha diramato i dati relativi all’andamento del Coronavirus in Italia. Ecco i dati del bollettino

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Oggi, 12 settembre 2021, il bollettino registra 34 persone positive decedute e 4.664 nuovi casi accertati. In Italia sono stati analizzati in totale 267.358 tamponi, tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta all’1,7%. Ricoverati in ospedale in area medica è di 4.113. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 559.

In base all’ultimo aggiornamento del Ministero della salute sulla campagna vaccinale, in Italia sono 80.755.924 le dosi somministrate. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose che permette di completare il ciclo vaccinale sono 39.819.630, corrispondenti al 73,73 % della popolazione over 12.

Ecco la tabella con le cifre del bollettino quotidiano del 12 settembre 2021 e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: + 449

Veneto: + 465

Campania: + 371

Emilia-Romagna: + 453

Lazio: + 323

Piemonte: + 228

Sicilia: + 885

Toscana: + 431

Puglia: + 127

Friuli-Venezia Giulia: + 61

Marche: + 130

Liguria: + 97

Calabria: + 229

Abruzzo: + 74

P.A. Bolzano: + 63

Sardegna: + 76

Umbria: + 86

P.A. Trento: + 19

Basilicata: + 46

Molise: + 19

Valle d’Aosta: + 1