Bollettino Covid-19 di oggi 17 settembre, il punto sui contagi

La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 4.552, su un totale di tamponi effettuati. I ricoveri ordinari si attestano a -29,-6 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi riporta 66 vittime del virus. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 6.549.

Il tasso di positività si attesta intorno al 1,6% (-0,1%). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 81.850.468, come riporta il bollettino del Ministero della Salute. Anche questa settimana continua il trend di discesa dell’indice Rt. Infatti, rispetto alla scorsa settimana, dall’ultimo monitoraggio condotto dall’Iss l’indice Rt si attesta intorno al 0.85, contro l’0.92 di sette giorni fa.

Scende anche l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti (ed e’ questo uno degli indicatori decisionali chiave) che passa, nel valore nazionale, da 64 della scorsa settimana a 54 di quest’ultima (periodo 10-16 settembre). Emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale sull’epidemia da Covid-19 all’esame della cabina di regia che verra’ illustrato oggi.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid è in lieve diminuzione al 6,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in diminuzione da 563 (7/09/2021) a 554 (14/09/2021). Lo stesso valore nella scheda sugli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale, ora all’esame della cabina di Regia, aggiornato al 14 settembre, vede un valore ancora piu’ basso: 5,8. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 7,2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in diminuzione da 4.307 (7/09/2021) a 4.165 (14/09/2021).