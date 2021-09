Verissimo raddoppia: ecco gli ospiti delle prime due puntate

Verissimo raddoppia: ecco tutti gli ospiti di Silvia Toffanin per le prime due puntate in onda sabato 18 e domenica 19 settembre

Nuove interviste e nuovi racconti a partire da domani, 18 settembre 2021, riprenderanno su Canale 5 con Verissimo. Quest’anno però con grande attesa, il noto programma di Silvia Toffanin raddoppia e andrà in onda anche di domenica. E così già da domenica 19 settembre, Verissimo andrà in onda in entrambi i pomeriggi. Svelati i nomi di tutti gli ospiti di questo primo week end.

18 ottobre

Per la prima puntata stagionale, che andrà in onda alle 16:30 dopo la soap Love is in the Air, partirà con una delle medaglie d’Oro delle Olimpiadi di Tokyo 2021: Gianmarco Tamberi. Con lui la sua futura sposa Chiara Bontempi. Silvia Toffanin accoglierà anche Belen Rodriguez, nuovamente al ‘timone’ di Tú sí que vales; Adriana Volpe, arruolata da Alfonso Signorini come opinionista al Grande Fratello Vip; ed Enrico Papi, che domenica scorsa è tornato a Mediaset con la nuova edizione di Scherzi a Parte. E non finisce qui: in studio ci sarà anche Monica Graziana Contrafatto, che ha dedicato la sua medaglia di bronzo nei 100 metri all’Afghanistan, dove, in missione nel 2012, perse una gamba.

19 ottobre

La puntata più attesa è sicuramente quella di domenica 19: per la prima volta nella storia del programma, infatti, Verissimo andrà in onda nella fascia pomeridiana della domenica. Andrà ad occupare lo slot che prima ospitava Domenica Live di Barbara D’Urso, andando in onda alle 16:30 dopo la primissima puntata di Amici 21. In studio con Silvia Toffanin l’ospite più atteso è l’uomo più veloce al mondo: Marcell Jacobs. Altra intervista molto attesa è quella con Federica Pellegrini, che a Tokyo ha nuotato la sua quinta e ultima Olimpiade. Infine, saranno ospitate anche Ilary Blasi, che ieri sera ha debuttato su Canale 5 con Star in the Star e Orietta Berti, che con la sua Mille ci ha accompagnato per tutta l’estate.