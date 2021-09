Tu si Que Vales: Gianmarco Tamberi ospite della prima puntata

Tu si Que Vales, il noto show cerca talenti riparte: ospite della prima puntata la medaglia d’oro olimpica Gianmarco Tamberi

Tu si Que Vales riparte con la sua ottava edizione da domani 18 settembre 2021 in prima serata. Il noto show del sabato sera di Canale 5 è pronto a sorprendere nuovamente il suo pubblico con le esibizioni di chiunque volesse mettersi alla prova. Cantanti, attori, ballerini, acrobati, campioni di discipline sportive, pittori, stand-up comedian, inventori, maghi, illusionisti, enfant prodige, mentalisti e tanti altri negli anni si sono sottoposti allo sguardo della nota giuria capitanata da Maria De Filippi.

Accanto alla De Filippi, un ruolo molto importante è anche quello degli altri giudici Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Ognuno di loro attraverso la propria competenza, esperienza e sensibilità ha il potere di interrompere, diminuire o prolungare la durata della performance.

Per partecipare al noto show, che durante le varie edizioni è riuscito a commuovere e divertire allo stesso tempo, non ci sono limiti d’età. Chiunque può mettersi alla prova a Tu Si Que Vales, cercando di sfruttare al meglio il tempo a disposizione per stupire con la propria forma d’arte il pubblico e la giuria. Inoltre è un programma che riesce a mettere a proprio agio sia chi è sul palco sia chi non lo è: tutti si lasciano coinvolgere.

Condotto da Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, per la prima puntata in onda domani è anche atteso un super ospite: il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Il noto velocista, raggiungerà lo studio di Tu si Que Vales subito dopo essere stato intervistato in un altro programma Mediaset, Verissimo.