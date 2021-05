La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 5.218 , su un totale di 269.744 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni successivi i ricoveri (-458),-75 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi riporta 218 vittime del virus. I guariti nelle scorse 24 ore invece sono stati 12.695 .

Il numero delle vittime si presenta alto perché la Regione Campania ha rilevato 107 deceduti. La Regione ha comunicato che del totale di 107 deceduti comunicati in data odierna, 85 si evincono da un’ulteriore ed approfondita verifica effettuata dalle A.S.L. e si riferiscono ai mesi precedenti. Dunque i morti relativi alle 24 sull’intero territorio nazionale, esclusi questi 85, sono 133.

Migliora la situazione a livello nazionale, come si evince dai dati presenti sul bollettino. L’incidenza è in picchiata, si contano circa 66 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. L’Rt inoltre è in discesa, la scorsa settimana si attestava intorno allo 0.86, oggi invece tocca lo 0.78.

Colori e zone, le previsioni per la prossima settimana

Attualmente l’Italia prevede tutte le Regioni in zona gialla ad eccezione della Valle d’Aosta che è in zona arancione. A partire da lunedì prossimo potrebbero però esserci dei cambiamenti dovuti in parte anche ai nuovi criteri per la collocazione delle regioni nelle varie fasce di rischio. La Valle d’Aosta da lunedì infatti potrebbe collocarsi in fascia gialla, secondo quanto si evince dagli ultimi dati epidemiologici. Dal 31 maggio invece Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise potrebbero entrare in zona bianca, questo comporterà dunque abolizione del coprifuoco e solo obbligo di mascherina e distanziamento. A partire dal 7 giugno anche Liguria, Umbria, Veneto e Abruzzo potrebbero rientrare in zona bianca.

Il punto sui vaccini



• Ieri: somministrate 533.153 dosi

• Popolazione vaccinata: 16.1% (2 dosi o monodose). Ha ricevuto almeno una dose: 34.1%

• Nell’ultima settimana somministrate in media 488223 mila dosi al giorno, a questo ritmo l’immunità di gregge (70% della popolazione con almeno 1 dose) sarà raggiunta tra 1 mese e 14 giorni (4/7/2021)