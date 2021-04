La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi 21.932 al Covid-19 sono stati , su un totale di 331.154 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni i ricoveri, circa 23 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi riporta 481 vittime del virus. I guariti nelle scorse 24 ore invece sono stati 19.620 .

Preoccupa la situazione delle terapie intensive, circa 14 Regioni rispetto alle dodici della settimana scorsa infatti presentano un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica. L’ultimo monitoraggio dell’Iss ridisegna la cartina epidemiologica del Paese riconoscendo come zone ad elevato rischio 6 nuove Regioni: Calabria, Emilia Romagna, toscana, Liguria, Puglia e Veneto. In 11 Regioni invece l’Rt si attesta sopra l’1. Altre Regioni invece sperano nella zona arancione, Liguria, Campania, Marche e la Provincia autonoma di Trento potrebbero rientrare nella fascia di rischio medio-alta.

Intanto procede a tutto spiano la campagna vaccinale contro il Covid-19, oggi in Italia si è superata la soglia di 10.500.000 vaccinati. La Federfarma inoltre ha annunciato il via la reclutamento delle farmacie presso le quali sarà possibile somministrare l’antidoto contro il virus. Le strutture provinciali dovranno raccogliere le adesioni delle farmacie e trasmetterle a Federfarma nazionale subito dopo Pasqua, per consentire alla struttura Commissariale di inserirle nel piano di distribuzione dei vaccini.