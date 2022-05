Bollettino Covid 23 maggio 2022: meno pressione su ospedali

Nella giornata di oggi 23 maggio 2022, il Bollettino covid riporta un numero sempre minore sia di ricoveri nei reparti di TI che in quelli ordinari. Nelle ultime 24 ore sono 80 i decessi, 9.820 i nuovi contagi, mentre ieri erano 17.744 i nuovi casi. I tamponi effettuati sono 93.813 tra quelli antigenici e molecolari, tali da riportare il tasso di positività al 10,5%.

I ricoveri attuali in terapia intensiva sono 291, mentre nei reparti ordinari sono 6.388.

La regione che ha fatto registrare il numero più alto di casi è il Lazio, a seguire Emilia Romagna, Lombardia, Campania e Sicilia con rispettivamente 1341, 1224, 972, 968 e 731 casi.

Nel frattempo negli Stati Uniti si attende una nuova ondata di contagi con l’arrivo dell’autunno, ma il medico dell’amministrazione Biden ha affermato che ci si impegnerà per la realizzazione di nuovi vaccini per combattere il virus più che puntare su cure e test.

Interessanti invece i risultati di alcune ricerche che ammettono la stretta dipendenza dei geni dal modo di reagire di un individuo in condizioni di stress come quello imposto dalla pandemia. La ricerca ha evidenziato che alcuni individui riescono a reagire in maniera maggiormente positiva rispetto ad un tale stress, percependo più forte la condizione di benessere in quella circostanza.