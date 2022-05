StudioNews: la decima puntata è dedicata alle stragi di Capacia e Via D’Amelio

Torna StudioNews con la decima puntata. A 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un documento esclusivo darà il via alla riflessione sul trentennale delle stragi di mafia.

Tra gli ospiti in studio, il giornalista Francesco Vitale (caporedattore Cronaca del Tg2), Nicola Pellicani, componente della Commissione Bicamerale Antimafia. E ancora, l’attrice Daniela Giordano che ha interpretato il ruolo di Agnese Borsellino nella fiction televisiva.

Per sensibilizzare e mantenere viva la memoria, il 23 maggio a Palermo ci sarà un sit-in con corteo giovanile e artistico. Organizzato da “Our Voice”, proprio l’Associazione sarà presente in trasmissione. C’è grande attesa anche per un messaggio di Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, uno degli agenti della scorta di Giovanni Falcone, ucciso nell’attentato del 23 Maggio 1992.

A condurre il contenitore giornalistico nato dalla collaborazione tra l’agenzia stampa AskaNews e TeleAmbiente, Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, con i contributi editoriali di Gianni Todini e Stefano Zago.

StudioNews va in onda ogni martedì dalle 11.00 alle 12.30 sui canali social AskaNews e TeleAmbiente; in streaming su studionews.tv e in replica alle 21 sul canale 78 del digitale terrestre. Il programma è attivo anche sui social.