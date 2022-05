Questione Taiwan: in bilico i rapporti tra Cina e Stati Uniti

Iniziano ad vacillare i rapporti tra Cina e Stati Uniti per la questione Taiwan. La Cina rivendica la sua sovranità sul territorio, poichè il Taiwan appartiene alla Cina che non intende ammettere altre interferenze esterne sulla questione. Questa la dura reazione della Cina dopo le dichiarazioni del Premier Biden all’incontro con il Presidente nipponico Fumio Kishida.

Gli Stati Uniti infatti hanno dichiarato di voler difendere militarmente il Taiwan e le incursione aeree dell’esercito americano sullo spazio aereo dell’isola non sono viste di buon grado da Pechino.

Il timore è che nell’area Asia-Pacifico possa verificarsi un’escalation simile a quello della crisi in Ucraina e le parole del ministro degli esteri Wang Wenbin, che “nessuno potrà resistere alle determinazione dei cinesi, un popolo di 1,4 miliardi di individui”.

Uno dei problemi fondamentali nel mantenimento di relazioni pacifiche tra Cina e Stati Uniti sull’isola, è che nonostante sia stata riconosciuta l’egemonia politica del governo cinese sul territorio, gli Stati Uniti continuano a vendere armi al territorio del Taiwan per un fine da anni ancora non ben definito. Il Taiwan dal canto suo sembra accettare di buon grado le parole e le azioni degli Stati Uniti spese per la difesa dell’isola. Alcuni previsioni fanno pensare che però per il 2025 la Cina potrebbe essere in grado di invadere l’isola e riappropriarsi del territorio.