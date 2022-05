Oroscopo di Paolo Fox Martedì 24 Maggio 2022: Bilancia riflessiva

Ariete Vogliamo ricordarvi di essere cauti, l’impulsività è un’arma ma bisogna utilizzarla bene perché altrimenti può creare qualche guaio, soprattutto qualche incidente diplomatico. Oggi anche Marte inizia il transito molto importante e quindi vi sentirete carichi di energia, Luna è nel vostro segno. Dopo un periodo di chiusure o di presunti fallimenti si può ripartire, grande cielo per chi vuole rimboccarsi le maniche e mettersi all’opera.

Toro Non escludiamo che i Toro vogliano ricucire uno strappo in amore e abbiamo spiegato più volte che le coppie che hanno avuto problemi non sempre sono state male per la mancanza di amore, ma per alcuni fastidi che sono piovuti dall’esterno. Oggi e domani avete un ottimo Oroscopo anche per parlare di lavoro e se qualcuno ha cercato di ridimensionarvi ora dovrà fare un passo indietro.

Gemelli Questa è una settimana importante e ci sono delle giornate che lo dimostrano, per esempio quelle di oggi e domani. Se avete un appuntamento importante o finalmente avete un riferimento e una persona con cui parlare e non tiratevi indietro, gli ultimi due mesi sono state di grande smarrimento e ora Maggio inizia a dare risposte. C’è grande volontà di riuscita, possibilità di riallacciare rapporti sentimentali che erano barcollanti ma dipende dal partner.

Cancro Questo è un momento in cui non è facile trovare una giusta via di uscita da provocazioni che il destino impone o da situazioni che probabilmente non sono chiare. In questo momento la prima cosa da fare è avere chiarezza di quello che si desidera perché altrimenti si rischia ogni giorno di cercare qualcosa di nuovo senza soddisfarsi mai, è chiaro che i nati Cancro stanno cercando di stare meglio. In questo momento meglio non fare troppo.

Leone Sapete che questo è un cielo molto importante e che probabilmente c’è già un amore nella vostra vita. Difficile non riuscire a vivere belle sensazioni, questo cielo promette molto di più e dovete essere positivi.

Vergine Ieri la Luna era opposta, oggi abbiamo un Oroscopo decisamente più interessante. Certo è che vivete una certa tensione e forse c’è stato anche un buon successo nel lavoro, ma se il lavoro e lo studio sono in recupero, ricordiamo che Aprile è stato un mese che ha rimesso in gioco i sentimenti, non sempre in maniera adeguata. In questi giorni può tornare un sentimento molto presente, tensione solo nei rapporti un po’ agitati di natura come per esempio Acquario o Gemelli.

Bilancia Continua questo momento di riflessione, forse anche di piccole o grandi preoccupazioni che possono riguardare la vista di tutti i giorni. Circondatevi di persone tranquille e serene, se c’è un problema personale o fisico dovete risolverlo. C’è come un nodo da sciogliere dentro di voi e fino a quando non si risolve qualcosa, anche in amore possono nascere piccoli o grandi conflitti che voi stessi potreste provocare.

Scorpione Giornata di martedì particolare perché abbiamo un cielo che impone una revisione dei sentimenti. Lo scorpione è il segno che se la prende un po’ per tutto, la novità del 2022 quale è? Molti iniziano a lasciarsi scivolare le cose addosso, i più saggi hanno capito che non c’è nulla da guadagnare a perdere tempo con persone che non valgono. Gli incontri sono fortunati.

Sagittario Luna importante assieme a Giove e Marte! Da oggi è importante ripartire ma anche controllare la vostra grande voglia di rinascita, c’è da dire che questa giornata può procurare qualche piccolo fastidio, ma solo perché state trascinando da qualche tempo delle difficoltà e forse anche dei ritardi, ma nel complesso siete in ripartenza. Mettetevi in gioco anche in questa giornata e ricordate che domani avrete ancora altri favori.

Capricorno Siete pensierosi, oggi forse più che mai, magari semplicemente arrabbiati per alcune promesse che avevano fatto e che non sono state mantenute. Poi tutti quelli che hanno una situazione particolare che riguarda la casa o magari anche il lavoro sono più perplessi, con i soci possono nascere difficoltà, per un esame potreste sentirvi un po’ troppo messi alla prova. La giornata di oggi protegge da questo punto di vista.

Acquario Ieri la Luna era opposta, oggi abbiamo un Oroscopo decisamente più interessante. Certo è che vivete una certa tensione e forse c’è stato anche un buon successo nel lavoro ma se lavoro e studio sono in recupero ricordiamo che Aprile è stato un mese che ha rimesso in gioco i sentimenti. In questi giorni può tornare un sentimento molto presente, tensione solo nei rapporti agitati di natura come, per esempio, con il segno dell’Acquario o dei Gemelli.